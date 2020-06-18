1275 عالقا مصريا يغادرون الكويت عبر 9 رحلات

أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية، مغادرة 1275 من العالقين المصريين بالكويت إلى محافظات "القاهرة وسوهاج وأسيوط والأسكندرية والأقصر"، عبر 9 رحلات جوية.

وأوضحت الإدارة الكويتية، في بيان صحفي، اليوم، أنّ الرحلات تضمنت 3 على متنها 435 راكبا إلى أسيوط، ورحلتين على متنهما 290 راكبا إلى القاهرة، ورحلتين على متنهما 275 راكبا إلى سوهاج، ورحلة واحدة على متنها 130 راكبا إلى الأقصر، ورحلة واحدة على متنها 145 راكبا إلى الإسكندرية.

وأضافت أنّ الشركات الناقلة لتلك الرحلات، هي شركة طيران شركة الخطوط الجوية الكويتية، وشركة طيران الجزيرة الكويتية، وشركة إير كايرو، وشركة طيران المصرية، وشركة طيران النيل، وشركة العربية - مصر، بواقع 4 رحلات لشركة طيران الجزيرة الكويتية، ورحلة واحدة لكل من شركة الخطوط الجوية الكويتية، وشركة إير كايرو، وشركة طيران (المصرية) وشركة النيل للطيران وشركة العربية - مصر.

وكانت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية، أعلنت أمس الأربعاء، مغادرة 1502 من العالقين المصريين في الكويت إلى أربع محافظات هي (القاهرة وأسيوط وسوهاج والأقصر) وذلك عبر 10 رحلات جوية.