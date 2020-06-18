أسماء 23 مصريا عائدين من ليبيا إلى بني سويف

سادت حالة من الفرح قرية كوم الرمل القبلي التابعة لمركز سمسطا جنوب غرب محافظة بني سويف بعد وصول 23 من أهالي القرية الذين كانوا يعملون في ليبيا.

وننشر أسماء الـ 23 شخصا العائدين من ليبيا، وهم جمال محمود، محمد حميدة، جميل محمد محمود علوان، محمود حامد طنطاوي، سيد حامد، محمد نادي سمير، على نادي سمير، سيد صلاح محمد، وائل رمضان، سيد محمد، بهجت نادي، سلومة سعيد، وهبة صديق، محمد سيد حسن، أحمدطه، ربيع محمد، مصطفى محمد، رجب عبدالصمد، كساب شعبان، شعبان محمد، حمادة محمد شعبان، ممتاز محمد عبدالحليم.

كانت وزارة الداخلية بحكومة فايز السراج المسيطرة على العاصمة الليبية "طرابلس"، أعلنت القبض على المتورطين في واقعة الإساءة لعدد من العمال المصريين التي جرى تداولها قبل أيام على مواقعة التواصل الاجتماعي، بعد تحديد هوياتهم، مؤكدة مباشرة إجراءات الاستدلال معهم تمهيدًا لإحالتهم إلى مكتب النائب العام.

وأوضحت الوزارة، في بيان اليوم، أن أجهزة الضبط القضائي التابعة لها تمكنت من رصد مكان واقعة الإساءة لمجموعة من العمالة المصرية، وكشف هوية المتورطين في هذه الواقعة وإلقاء القبض عليهم ومباشرة إجراءات الاستدلال معهم بالخصوص تحضيرًا لإحالتهم لمكتب النائب العام.