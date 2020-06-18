6 معلومات عن رابع كاهن يتوفى بكورونا.. أصيب بالعدوى في صلاة تجنيز

توفي القس بيشاي نعمان، راعي دير القديسين بالطود محافظة الأقصر، صباح اليوم، جراء إصابته بفيروس كورونا المستجد، الذي يعد رابع كاهن بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، يتوفى بكورونا مؤخرا.

ومن المقرر أن تقام صلوات التجنيز على الكاهن الراحل ظهر اليوم بدير القديسين في الأقصر، والذي سيدفن فيه أيضا.

وترصد السطور التالية معلومات مهمة عن الراحل، كما يلي:

· توفي بعد خدمة كهنوتية دامت اكثر من 23 عاما وعمر ناهز 53 عاما.

· ولد بقرية الزينية بحري الاقصر في 24/12/1967 باسم صموئيل.

· عمل بقطاع السياحة.

· سيّم كاهنا في 7/4/1998 على دير القديسين الأنبا بيشاي والأنبا بسنتاؤوس بالطود شرق الأقصر.

· أصيب بعدوى كورونا خلال طقس الصلاة على أحد المتوفين بالفيروس.

· لدية 3 أبناء.