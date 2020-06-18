مصرع طفل سقط في ترعة بسوهاج

لقي طفل مصرعه غرقا داخل ترعه أثناء الاستحمام بدائرة مركز جزيرة شندويل بمحافظة سوهاج، حيث جرى انتشال الجثة ونقلها إلى مستشفى سوهاج العام.

تلقى اللواء حسن محمود مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة جزيرة شندويل يفيد ورود بلاغ بغرق طفل بترعة السوهاجية دائرة المركز.

انتقل إلى مكان الواقعة مأمور وضباط المركز وقوات وحدة الإنقاذ النهري، وبالفحص تبين غرق "يوسف.ح.ع"، 11 عاما، تلميذ، ويقيم بذات الناحية.

بسؤال والدته "سماح.م.ا"، 35 عاما، عاملة، وتقيم بذات الناحية قررت بأنه أثناء استحمام ابنها بالترعة ولعدم إجادته السباحة غرق بها ونفت الشبهة الجنائية.

حرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.