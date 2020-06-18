مصر توصي الجامعة العربية بتعزيز التعاون السياحي العربي في مرحلة كورونا

ذكرت وزارة السياحة والآثار، أنّ البيان الختامي للاجتماع الطارئ للمجلس الوزاري العربي للسياحة الذي عقد عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بناء على طلب من الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، شدد على أهمية توفير بيئة سفر آمنة لإعادة بناء الثقة لدى السائح، ودعا لتعزيز التعاون مع المنظمات الدولية بما في ذلك المجلس العالمي للسياحة، وضرورة تعميق وتعزيز العلاقات السياحية البينية داخل الوطن العربي.

وأضافت الوزارة في بيان صحفي، أنّ وزير السياحة والآثار المصري أكد خلال الاجتماع الذي ترأسه أحمد بن عقيل الخطيب وزير السياحة السعودي، بمشاركة وزراء السياحة العرب والمنظمات السياحية، الذي عقد لبحث التحديات التي تمر بها المنطقة في القطاع السياحي بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، ضرورة عمل وزراء السياحة في العالم سويا واتخاذ إجراءات تحمي صناعة السياحة وتحافظ على إسهامها في الاقتصاد الوطني، وتوفير فرص عمل لملايين العاملين بها.

وأوضحت الوزارة أنّ العناني سلّط الضوء على التدابير والإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة المصرية لضمان صحة وسلامة الزائرين والعاملين في قطاع السياحة، وفيما يتعلق باستئناف حركة السياحة الدولية، مشددا على حرص الحكومة المصرية على التفاعل الدولي والإقليمي، والتنسيق المستمر مع المنظمات الدولية المعنية والاسترشاد، بما يصدر عنها من وثائق وتقديرات وما تقره من بروتوكولات.

وأكد أنّ مصر توصي جامعة الدول العربية بإعداد ورقة حول تعزيز التبادل والتعاون السياحي العربي في مرحلة جائحة كورونا وما بعدها، لتشمل حزمة من التوصيات المقترح اتباعها وتفعيلها.

وأشارت الوزارة إلى أنّ الاجتماع بحث تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد على القطاع السياحي، وشهد خلاله تبادل الرؤى المختلفة بشأن سبل تجاوز الأزمة والتدابير الخاصة باستئناف الحركة السياحية.