اجتماع طارئ للمجلس الوزاري العربي للسياحة بمشاركة مصر

استجابة لمبادرة الدكتور خالد العناني وزير السياحة والاثار، عقدت أعمال الاجتماع الطارئ للمجلس الوزاري العربي للسياحة، عبر الفيديو كونفرانس، برئاسة السيد أحمد بن عقيل الخطيب وزير السياحة السعودي ، ومشاركة وزراء السياحة العرب والمنظمات ذات العلاقة، لبحث التحديات التي تمر بها المنطقة في القطاع السياحي بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، وبحضور السفير الدكتور كمال حسن على الأمين العام المساعد ورئيس قطاع الشئون الإقتصادية بجامعة الدول العربية.

وقد ترأس الجانب المصري في الاجتماع الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار والذي ضم الاستاذة غادة شلبي نائب الوزير لشئون السياحة، والسفير ماجد مصلح المشرف العام علي ادارة العلاقات الدولية والخارجية بالوزارة.

وخلال الاجتماع تم بحث تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد علي القطاع السياحي كما تم تبادل الرؤي المختلفة حول سبل تجاوز هذه الازمة والتدابير الخاصة باستئناف الحركة السياحة.

وقد استهل الدكتور خالد العناني كلمته بالتوجه بالشكر للدكتور أحمد بن عقيل الخطيب للدعوة لهذا الاجتماع الطارئ للمجلس فى ظل الظروف العصيبة التى يمر بها العالم، وتأثير جائحة فيروس كورونا المستجد علي السياحة العالمية وعلى مستقبلها، لافتا الي انه يتحتم علي وزراء السياحة في العالم العمل سويا وإتخاذ إجراءات تحمى صناعة السياحة وتحافظ على إسهامها في الاقتصاد الوطني وفي توفير فرص عمل لملايين العاملين بها.

كما سلط الضوء علي التدابير والاجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة المصرية لضمان صحة وسلامة الزائرين والعاملين في قطاع السياحة، وفيما يتعلق باستئناف حركة السياحة الدولية، والمحفزات التي منحتها الدولة لتشجيع حركة الطيران الي المدن السياحية الساحلية بمصر .

و اكد الوزير علي حرص الحكومة المصرية على التفاعل الدولي والإقليمي، والتنسيق المستمر مع المنظمات الدولية المعنية والاسترشاد بما يصدر عنها من وثائق وتقديرات وما تقره من بروتوكولات، وفي مقدمتها منظمة السياحة العالمية UNWTO ،والمجلس العالمي للسياحة والسفر WTTC، ولجنة السياحة بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، وكذلك الاتحاد الأوروبي الذي تستقبل مصر معظم سائحيها من دوله.

واختتم الدكتور خالد العناني كلمته خلال الاجتماع بالاشارة الي ان المرحلة الحالية غير مسبوقة فيما تحمله من تحديات وما تستلزمه من متطلبات لتضافر وتعاون وتنسيق إقليمي ودولي، مؤكدا علي اهمية تعزيز العلاقات السياحية البينية، لافتا الي ان مصر توصي بقيام جامعة الدول العربية بإعداد ورقة حول تعزيز التبادل والتعاون السياحي العربي في مرحلة جائحة كورونا و ما بعدها، بحيث تشمل حزمة من التوصيات المقترح اتباعها و تفعيلها.

وقد صدر عن هذا الاجتماع بيان وزاري شدد فيه المجلس علي اهمية توفير بيئة سفر آمنة تساعد علي اعادة بناء الثقة لدي السائح، ودعا الي تعزيز التعاون مع المنظمات الدولية بما في ذلك المجلس العالمي للسياحة، وشدد ايضا علي ضرورة تعميق وتعزيز العلاقات السياحية البينية داخل الوطن العربي.