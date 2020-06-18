التضامن تطلق مسابقة "كورونا" لتوعية المواطنين بأضرار الفيروس

بدأ المؤتمر الصحفي لنيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، منذ قليل، لإطلاق منصة التواصل التفاعلي لخدمات الوزارة بالتعاون مع اليونسيف، حيث تهدف إلى تحسين مستوى جودة الخدمات المقدمة للمواطن من خلال التفاعل مع المواطن بحضور برونومايس ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونسيف" والدكتور مجدي الحناوي مستشار الوزيرة للربط الشبكي.

وقال الدكتور مجدي الحناوي، مستشار الوزيرة للربط الشبكي والرقمي، إن الوزارة وفقا لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بشأن التفاعل مع تقديم الخدمات للمواطنين، وكان يجب أن يكون وسيلة فعالة لضمان الحصول على حقوق المواطن، والمنصة منظومة تسمح لمجموعة من الرسايل المصيبة بين الوزاة والمواطنين المستحقين لهذه الخدمات فعندنا يتلقى المواطن الخدمة، ومن خلال الرسائل يتم مراجعة المواطن لمعرفة جودة الخدمة وفي حالة وجود معوقات نستطيع معرفتها وحل أي مشاكل تواجه المواطن.

وكذلك أيضا متابعة تسليم البطاقات الذكية للمواطنين، وفي حالة وجود معوقات ترسل رسالة للمواطن بميعاد استلام المواطن وبعد استلامها نتابع الوزارة برسالة، وعما إذا كان هناك أي معوقات تعوق المواطن لاستلام البطاقة من خلال التواصل التفاعلي.

وأضاف أن اليوم يشهد افتتاح المنصة لإطلاق خدمة المنصة وأن من ضمن خدمات المنصة هي توعية المواطن بالإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، والرسائل المتبادلة مع المواطن ومنها "مسابقة كورونا"، وهي إرسال المواطن رسائل مجانية على الرقم 1442 المختصر حيث يقوم بإرسال كلمة "شارك" وأن مسابقة كورونا عبارة عن 10 أسئلة وكل سؤال عبارة عن 3 إجابات عن أعراض كورونا ويتم استقبال الإجابات الصحيحة وأن المسابقة تقدم 200 جائزة قيمة كل جائزة 500 جنيه لمدة 20 يوما، وبعد ذلك سيتم تجميع الإجابات الصحيحة وعمل قرعة لاختيار 200 فائزين، وأن مضمون أسئلة المسابقة عبارة عن أعراض فيروس كورونا وكيفية للرقابة والإجراءات الاحترازية.

فيما وجهت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي بمضاعفة قيمة جوائز المسابقة.