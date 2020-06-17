التضامن تستجيب لشكوى مواطن وتوفر كرسي متحرك ومساعدة مالية

وجّهت الدكتورة نيفين القباچ وزيرة التضامن الاجتماعي، بفحص الشكوى الواردة من منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء 16528، التي جرى رصدها من خلال فيس بوك.

وتقدم مواطن بمحافظة الدقهلية باستغاثة لمساعدته في توفير كرسي متحرك يساعده في تنقل ابنة المريض الذي يعاني من ضمور في المخ.

وعلى الفور، وجّه مدير مديرية التضامن الاجتماعي في الدقهلية، فريق التدخل السريع بدراسة حالة المواطن وتوفير كرسي متحرك من خلال إحدى الجمعيات الأهلية، وصرف مساعدة مالية قدرها 300 جنيه من مؤسسه التكافل الاجتماعي لمدة 6 أشهر، وتسجيل المواطن على برنامج الدعم النقدي المشروط تكافل وكرامة.

يذكر أنّ فريق التدخل السريع المركزي وفرقه بمحافظات الجمهورية تعامل مع 13645 بلاغا وشكوى منذ إنشائه في أكتوبر 2014 حتى الآن، ويتلقى شكاوى وبلاغات انتهاكات مؤسسات الرعاية الاجتماعية والأشخاص فاقدي الرعاية والمأوى على الخط الساخن 16439 وعلى الخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسه مجلس الوزراء 16582 وعلى صفحات تواصل الاجتماعى للوزارة التضامن الاجتماعي.