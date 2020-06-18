"مصر الخير" توقع بروتوكولا مع "التضامن" لتطوير 400 حضانة

أعلنت مؤسسة مصر الخير، مشاركتها فى تطوير ٤٠٠ حضانة فى إطار المشروع القومى للطفولة المبكرة، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى، ويستهدف المشروع تطوير 1350 حضانة، ويشارك فيه عدد من مؤسسات المجتمع المدنى فى العديد من المحافظات، ويستفيد منه الأطفال فى المرحلة العمرية من يوم إلى 4 سنوات بحضانات مرخصة، حيث وقعت المؤسسة بروتوكول تعاون فى هذا الصدد بمقر وزارة التضامن الاجتماعى أمس.

وقال الدكتور صابر حسن، رئيس قطاع التعليم بمؤسسة مصر الخير، إن المؤسسة تهدف من خلال توقيع البروتوكول إلى إنشاء وتوفيق أوضاع الحضانات بالجمعيات والمؤسسات الأهلية، والمستهدف هو تطوير البيئة الفيزيقية لـ400 حضانة فى ٨ محافظات، يستفيد منها حوالى 3000 طفل فى كل محافظة، وكذلك بناء قدرات عدد 160 من كوادر وقيادات مديريات التضامن الاجتماعى وفقاً لاستراتيجيات المتابعة والدعم الفنى، وأضاف «حسن»، فى بيان، أن البروتوكول يهدف لرفع الوعى لدى 8000 من أولياء الأمور، وأعضاء مجالس إدارات الجمعيات، والمهتمين بالطفولة المبكرة من المجتمع المحلى بمخاطر فيروس كورونا وأساليب الوقاية منه.