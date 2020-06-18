وكيل "تشريعية النواب": قوانين الانتخابات حققت مطالب القوى السياسية

قال النائب إيهاب الطماوي وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن قوانين الانتخابات البرلمانية التي تشمل تعديلات مجلس النواب أو الشيوخ، التي وافق مجلس النواب عليها نهائيًا فى جلسته اليوم، جاءت ملبية لطموحات غالبية القوي السياسية والوطنية والسياسيين، باعتماد النظام الانتخابي المختلط، مناصفة بين نظام القوائم والنظام الفردي.

وأضاف في تصريحات صحفية، أن القوانين تم صياغتها بعناية فائقة، طبقا للتعديلات الدستورية، بما يؤكد ضمان تمثيل 25% للمرأة، وضمان التمثيل الملائم لباقي الطيف المصري، الذي تم تمييزه إيجابيًا بنفس أعداد تمثيلهم في مجلس النواب الحالي، من خلال القوائم الانتخابية، مع مراعاة أحكام المحكمة الدستورية وقرارتها، التي سبق وأصدرتها بشأن الانتخابات البرلمانية، في أوقات سابقة.

وأضاف الطماوي، أن البنية التشريعية للانتخابات البرلمانية، لغرفتي البرلمان، لم يتبق منها سوى إقرار تعديلات قانون الدوائر الانتخابية لمجلس النواب.

وأكد وكيل التشريعية أن مؤسسات الدولة، ومنها السلطة التشريعية استقرت، وفي الفترة المقبلة، تزداد إنتاجيتها لصالح الوطن والمواطن، أن مجلس الشيوخ سيكون إضافة كبيرة للحياة السياسية، ومن المتوقع أنه يضم حكماء وعلماء وأصحاب فكر وسياسيين، وسيكون ترسيخًا للممارسة الديمقراطية، وتدعيما للتعددية السياسية والحزبية.