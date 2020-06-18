"القومية للأنفاق": قطارات المترو الجديدة على أعلى وأحدث مستوى تكنولوجي

قال اللواء الدكتور عصام والي، رئيس الهيئة القومية للأنفاق، إنه خلال أيام سيتم ضم قطار للخط الثالث لمترو الأنفاق، مشيرا إلى أنه أول قطار من صفقة عددها 32 قطارا، موضحا أن هذه الصفقة لها اشتراطات رئيسية، فهي على أعلى مستوى تكنولوجي توصلنا إليه في عربات القطارات والمترو.

وأضاف الدكتور عصام والى، خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على فضائية "الأولى المصرية"، أن الهدف الثاني هو تزامن وصولها مع انتهاء المرحلة الرابعة للخط الثالث الذي سيتم افتتاحه خلال الأيام المقبلة، منوها إلى أن الأهمية الثالثة هي نقل التكنولوجيا من الخارج.

وأوضح رئيس الهيئة القومية للأنفاق، أن هذا التعاقد بين 10 قطاعات سيتم تجمعها في شركة مصرية، لافتا إلى أن القطار مزود بمعاملات أمان عالية جدا، لافتا أن هذه القطارات شبه أتوماتيكية كاملة، وتدخل العامل البشري المتمثل في السائق يكون في حالة الطوارئ فقط، إلى جانب أنه مزود بكاميرات داخلية وخارجية لمراقبة السكة من الركاب، وشاشات الكترونية للتعرف على جميع المعلومات العامة الخاصة بالمحطات وزمن الوصول وهكذا.