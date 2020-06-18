10 مؤشرات ترتكز عليهم "التضامن" لتحديد الفقراء.. تعرف عليها

قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن هناك 10 مؤشرات ترتكز عليهم وزارتها لقياس "الفقر متعدد الأبعاد".

وأضافت "القباج"، خلال استقبال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء لها، اليوم، أن المؤشرات الـ10 تندرج تحت 3 محاور أساسية، هي الصحة، والتعليم، ومستوى المعيشة والعمل.

وأوضحت الوزيرة أن المؤشرات الـ10 تتمثل في: "وفيات الأطفال، معدلات التغذية، الحضور المدرسي، عدد سنوات الدراسة، جودة مياه الشرب المقدمة، توافر الوقود، توافر الكهرباء، مدى توافر الأسقف، توافر الأرضيات بالمنازل، ومدى تملك الأفراد لأصول إنتاجية".