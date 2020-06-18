برلماني: تحية إلى صقور مصر لعودة أبنائنا سالمين من ليبيا

أشاد نبيل بولس، عضو مجلس النواب، بنجاح الصقور المصرية في إعادة أبنائنا المصريين المخطوفين على يد مليشيات ليبية هدفها الإيحاء بأن العمال المصريين البسطاء جاءوا للقتال وليس الرزق، لكن صقور مصر وتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي نجحت في إعادتهم إلى وطنهم الأم، حيث كان تكليف الرئيس واضحا ومحددا أن "كل الخيارات متاحة لعودة أبنائنا إلى مصر".

وأضاف نبيل أن المليشيات الليبية تعي وتتذكر جيدا أن مصر إذا كشرت عن أنيابها فلن ترحم أحدا، فهم يتذكرون واقعة الانتقام لذبح المصريين منذ سنوات، بعد اعتقال العمال في ترهونة ونقلهم إلى مصراتة، في دلالة تعبر عن عدم استبعاد القاهرة القيام بعمليات عسكرية تتمكن بموجبها من فك أسر المصريين، وتوجيه رسالة حاسمة لخاطفيهم.

وأوضح نبيل أن طرح مصر مبادرة لحل الأزمة الليبية أتاحت لهم استغلال هذه المبادرة ومحاولة إفشالها، وهو ما تنبهت له حكومة الوفاق التي أكدت أن العلاقات التاريخية التي تربط الشعب الليبي والمصري لا يمكن أن تنال منها تصرفات فردية لا تمثل الدولة الليبية، ولا أعراف وقيم الشعب الليبي، كما أن الاختلافات السياسية بين الدول لا يمكن بحال من أحوال أن تمس من علاقات المحبة والأخوة بين الشعبين الليبي والمصري.

وأشاد نبيل برد فعل السفيرة نبيلة مكرم عبيد وزير الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، حيث قالت إن مصر لن تصمت على أي تجاوزات أو اعتداءات على عمالها في الخارج وستتخذ موقفا عمليا للرد، وأنه أثناء الأزمات تزداد شراسة الحرب الموجهة ضد مصر من جانب بعض المتربصين الذين يحاولون الإساءة وإشعال الفتنة بينها وأشقائها.