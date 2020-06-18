تخصيص 10 منافذ لمشروع بيع صكوك لحوم الأضاحي بالأقصر

أعلن الشيخ سيد عبد الدايم، وكيل وزارة الأوقاف، بالأقصر، أنه في إطار تنفيذ تعليمات وزارة الأوقاف بقيادة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ورئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، تم تخصيص 10 منافذ بالمحافظة، بشأن بدأ العمل والإعلان عن مشروع بيع صكوك لحوم الأضاحي لهذا العام 2020.

وقال "عبد الدايم" إن مشروع بيع صكوك لحوم الأضاحي لهذا العام، يعد لبنة من لبنات العمل الاجتماعي، والذي هو مفرده من مفردات الدور الوطني الذي تقوم به الوزارة هذه الأيام.

وأشار عبد الدايم، إلى أن تلك المنافذ المخصصة هي كما يلي: "مسجد الرحمن الحاج صبري بجوار فندق إيزيس – مسجد العتيق بالعوامية – مسجد الإيمان بالأقصر - مسجد السيد يوسف بالكرنك – صراف إدارة بندر الأقصر بمسجد أبوالجود – إدارة أوقاف القرنة - إدارة أوقاف أرمنت - إدارة أوقاف إسنا - مسجد سيدي أبوالحجاج الأقصري _ مسجد فاطمة الزهراء بشرق السكة الحديد بمدينة الأقصر)، حتى تكون هناك فرصة للمواطنين الراغبين في شراء صكوك الأضاحي.