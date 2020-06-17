بالورود وأعلام مصر.. مستشفى الأقصر يستقبل مديره بعد شفائه من كورونا

بالورود وأعلام مصر، استقبل الفريق الطبي بمستشفى الأقصر العام، اليوم الأربعاء، عودة الدكتور خلف عمر، مدير عام المستشفى، احتفالا بشفائه وتعافيه من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، والذي أصيب به خلال متابعة ودعم الحالات المصابة بالعزل الصحي بالمستشفى.

وترأس الدكتور محمد مجاهد، نائب مدير مستشفى الأقصر، الفريق الطبي، الذي استقبل المدير العائد، وقدموا له التهنئة، بعد ظهور نتيجة مسحته الأخيرة عقب إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" بالنتيجة السلبية مؤخرا.

وأعلن مدير عام مستشفى الأقصر العام، أمس الثلاثاء، أنه تماثل للشفاء من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وذلك بعد مرور حوالي أسبوعين على إصابته خلال دعم وفحص الحالات المشتبه بإصابتها بكورونا داخل المستشفى قبل تحويلها للعزل الصحي.