متعاف جديد من كورونا يتبرع ببلازما الدم في الأقصر

استقبل بنك الدم الإقليمى لنقل الدم بالأقصر، اليوم الأربعاء، تبرع جديد ببلازما الدم من أحد المتعافين من فيروس كورونا المستجد، بعد أن تم خلال الأيام الماضية العمل بجهاز بلازما الدم داخل مقر بنك الدم الاقليمى بالمستشفى، وتم استقبال الحالات للتبرع ببلازما الدم لدعم خطط وزارة الصحة بعلاج مصابى كورونا.

وأعلن بنك الدم الإقليمي بمحافظة الأقصر أنه يتم يومياً الاتصال بالمتعافين من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وذلك بهدف التنسيق معاهم لإمكانية التبرع بالبلازما عن طريق الجهاز الذي وصل مؤخرا لبنك الدم الإقليمي بالأقصر لاستخدامها في علاج المصابين بكورونا.

وكان قد أعلن مدير مستشفى الأقصر الدولي وصول جهاز فصل البلازما من المتعافين من فيروس كورونا لاستخدامها في علاج المصابين بالفيروس، وذلك في إطار جهود الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وأوضح مدير المركز الإقليمي لنقل الدم بالأقصر أنه يجري التنسيق للإعلان عن بداية العمل قريبا بالجهاز لاستقبال المعافين من كورونا والتنسيق عن طريق العلاقات العامة بالمركز الإقليمي لنقل الدم بالأقصر (01004579996 ـــ 01008567183).