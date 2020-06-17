محافظ الأقصر يعتمد تنسيق قبول الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية

اعتمد المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، تنسيق قبول الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية بمدارس المرحلة الثانوية للتعليم العام والتعليم الفني لعام 2020 /2021، حيث سيكون الحد الأدنى للقبول بمدارس التعليم الثانوي العام 243 درجة، فيما جاء الحد الأدنى للقبول بمدارس الثانوي العام خدمات 235 درجة.

ومن جانبه قال الشناوي عايد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، إن الحد الأدنى للقبول بمدارس التعليم الفني الزراعي كالأتي: "مدرسة القرنة الزراعية 140 درجة،ومدرسة أرمنت الزراعية 140 درجة،ومدرسة الطود الزراعية 140 درجة،ومدرسة إسنا الزراعية 165 درجة،ومدرسة الشغب الزراعية "الشهيد مصطفى حجاجي" 150 درجة".

كما جاء الحد الأدنى للقبول بمدارس التعليم الفني الصناعي كالآتي مدرسة الأقصر الميكانيكية 220 درجة، ومدرسة الأقصر الزخرفية 180 درجة، ومدرسة الأقصر الصناعية بنات 200 درجة، ومدرسة العشي الصناعية 195 درجة،ومدرسة العديسات الصناعية المشتركة 200 درجة، ومدرسة أرمنت الزخرفية بنين 170 درجة، ومدرسة أرمنت الصناعية بنات 180 درجة، ومدرسة الديمقراط الصناعية بنات 170 درجة، ومدرسة أرمنت الميكانيكية بنين 165 درجة، ومدرسة إسنا الصناعية بنين 215 درجة، ومدرسة إسنا الصناعية بنات 195 درجة، ومدرسة الدير الصناعية المشترك 165 درجة".

كما أشار عايد، إلى أن الحد الأدنى للقبول بمدارس التعليم الفني "تجاري – فندقي" جاء كالأتي:- "مدرسة إسنا الفنية للشئون الفندقية والخدمات السياحية 238 درجة، ومدرسة الأقصر الثانوية الفندقية 220 درجة، ومدرسة الأقصر الفنية التجارية بنات 155 درجة، ومدرسة الأقصر الفنية التجارية بنين 155 درجة، ومدرسة البياضية الفنية التجارية المشتركة 155 درجة، ومدرسة العشى الفنية التجارية المشتركة 155 درجة، ومدرسة أرمنت الفنية التجارية المشتركة 155 درجة، ومدرسة العديسات الفنية التجارية المشتركة 140 درجة، ومدرسة اسنا الفنية التجارية بنات 150 درجة، وفصول مدرسة المريس الفنية التجارية الملحقة 140 درجة، وفصول مدرسة نجع حبشى الفنية التجارية الملحقة 140 درجة، وفصول مدرسة الضبعية الفنية التجارية الملحقة 145 درجة للبنين و140درجة للبنات ، وفصول مدرسة بن الجراح الفنية التجارية الملحقة 145 درجة للبنين و140درجة للبنات ،وفصول مدرسة كوم البعيرات الفنية التجارية الملحقة 145 درجة للبنين و140درجة للبنات ".

وأضاف أنه يجب مراعاة شرط المجموع عند التحويل من مدرسة إلى أخرى في نفس عام التقدم ويتم تسكين الطالب بالتخصص بمدرسته الأصلية قبل التحويل حسب مجموعه وأن طلاب إدارتي القرنة والبياضية التعليمية يحق لهم الالتحاق بمـــدارس التعليم الصناعي بأي إدارة تعليمية حسب مجموع الدرجــات المــقرر لهذه المدارسوكذلك الطلاب الحاصلين علي الشهادة الإعدادية بمدارس غرب النيل إدارة إسنا الذين يرغبون بالتقدم لمدارس شرق النيل التوقيع علي إقرار بعدم النقل لمدارس غرب النيل طوال فترة الدارسة.

وتابع أن الحاصلين على الشهادة الإعدادية من قريتي الشيخ أحود والغريرة يتم قبولهم بمدرسة الديمقراط الصناعية أو مدرسة أرمنت الزراعية حسب المجموع المقرر بكل مدرسة، مؤكدًا على أن الطالبات المقيمات بمركز الشغب التابعين لإدارة إسنا التعليمية يحق لهم الالتحاق بمدرسة العديسات الصناعية المشتركة التابعة لإدارة الطود التعليمية في حالة الرغبة لقرب السكن مع أخذ إقرار عليهم بعدم التحويل من المدرسة حتى نهاية حصولهم علي شهادة الدبلوم والطلبة الحاصلين على الإعدادية العامة من المدارس الخاصة يتم قبولهم بالمدارس الفنية حسب محل أقامة وحسب التنسيق المعلن لكل إدارة تعليمية.

وأضاف أن الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية من إدارة البياضية لهم الحق في الالتحاق بمدرسة الطود الزراعية أو العديسات الصناعية حسب مجموع الدرجات، والطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية من إدارة الزينية لهم الحق في الالتحاق بمدرسة القرنة الزراعية.