الأطباء تنعى الطبيب رامي الديب للمرة الثانية.. وشقيقه يستغيث لنقل جثمانه

نعت النقابة العامة للأطباء بخالص الحزن الشهيد الدكتور رامي كريم الديب أخصائي الكلي الصناعي بوحدة كلى قرانشو (دفعة 2007 طب طنطا)، وابن قرية كفر سليمان والذي توفي نتيجة إصابته بفيروس كورونا في أثناء تأدية عمله، للمرة الثانية خلال 24 ساعة، بعد أن نعته أمس ونفى شقيقه وافته، معلنا استقرار حالته.

وأوضحت النقابة، أن الطبيب ساهم في شفاء أكثر من 120 مريضا بفيروس كورونا المستجد، داعية الله أن يرحم الشهيد وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وزملاءه الصبر والسلوان.

من جانبه أكد أحمد الديب شقيق الشهيد، صحة النعي في المرة الثانية، معلنا وفاة شقيقة، صباح اليوم، موجها استغاثة بتوفير سيارة إسعاف لنقل جثمان الشهيد، من مستشفى عزل كفر الزيات لتكريمه إلى مثواه الأخيرة في مسقط رأسه ببسيون.