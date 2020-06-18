الصين تطالب الدول السبع بوقف التدخل في شؤونها

طالبت الحكومة الصينية، دول مجموعة "السبع الكبار" (G7) بالكف عن الدخل في شؤون منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة.

وأعرب المتحدث باسم الخارجية الصينية، تشاو لي جيان، أثناء موجز صحفي عقده اليوم، عن استياء بكين واحتجاجها البالغ على البيان المشترك الذي دعا فيه وزراء خارجية G7 (الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وفرنسا واليابان وكندا وإيطاليا) الحكومة الصينية للتخلي عن خطتها لتبني تشريع الأمن القومي لهونج كونج، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

ويأتي ذلك على خلفية المفاوضات التي أجراها وزير الخارجية الصيني السابق والعضو في المكتب السياسي للحزب الشيوعي الحاكم، يانج جيه تشي، في هاواي الأمريكية مع وزير خارجية الولايات المتحدة مايك بومبيو.

وذكرت الخارجية الصينية أنّ الدبلوماسي البارز شدد لعميد الدبلوماسية الأمريكية على ضرورة أن تحترم واشنطن مواقف بكين بشأن القضايا الرئيسية، وتتوقف عن التدخل في ملفات مثل هونج كونج وتايوان ومنطقة سنجان ذاتية الحكم، وتشرع في اتخاذ خطوات لمعالجة العلاقات المتضررة بين الطرفين.

وفي وقت سابق من العام الحالي، شرعت الحكومة الصينية في اتخاذ خطوات بغية تبني تشريع الأمن القومي لهونج كونج، ما أثار اضطرابات اجتماعية جديدة في المستعمرة البريطانية السابقة.