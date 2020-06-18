لطلاب الثانوية العامة.. إزاي تتجنب التشتت أثناء المذاكرة؟

يستعد طلاب الثانوية العامة لدخول امتحانات هذا العام، التي تبدأ 21 يونيو الحالي، ولأهمية هذه المرحلة في تحديد مستقبل الطالب يعيش في حالة من التوتر والضغط ويسعى لبذل قصاري جهده للوصول لنتيجة مُرضية.

ولتجنب التشتيت أثناء المذاكرة تستعرض "الوطن" خطوات تساعدك على ذلك وفق موقع Wiki How كالتالي:

1- حين شعورك بأنك بدأت تفقد انتهابك توقف وقل لنفسك "كن هنا الآن" عند تكراراها سوف تلاحظ قصر مدة الوقت الذي تمضيه مشتت الذهن.

2- بمجرد ملاحظتك للعوامل التي تشتت انتباهك ارصدها واحرص علة تجاهلها.

3- احصل على فترة من الراحة بين الحين للآخر، ذلك يساعدك للوصول لتركيز أكبر وقت المذاكرة.

4- ضع هدف أساسي في المذاكرة تقومة بتنفيذه ثم تتجه لهدف آخر، فعند قرب الامتحان تشعر أنك تريد مذاكرة كل شئ لكن تحديد الأولويات يجعلك أقل عرضة لتشتت الذهن.

5- ابتعد عن وسائل التواصل الاجتماعي فالمكالمات الهاتفية ومواقع التواصل الاجتماعي من أبرز العوائق أمام الاحتفاظ بالتركيز خلال المذاكرة .

6- ابدأ بالأشياء الأكثر صعوبة في بداية المذاكرة لأنك تكون بكامل طاقتك مما يجعل تركيزك أعلى.

7- اجعل عوامل التشتيت مكافأة لك، بأن تخبر نفسك أنك إذا قمت بالتركيز في المذاكرة لمدة ساعة على سبيل المثال ستقوم بمشاهدة التليفزيون أو التحدث لأصدقائك في فترة الراحة.

8- اطلب من أهلك وأصدقائك بألا يقوموا بتشتيت انتباهك وقت المذاكرة.