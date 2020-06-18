كيف استعدت الإسماعيلية لامتحانات الثانوية العامة وسط إجراءات كورونا؟

أيام قليلة وتبدأ امتحانات الثانوية العامة لأول مرة في ظروف غير عادية في ظل تداعيات أزمة فيروس كرونا والتي تطلبت استعدادات خاصة على كافة المستويات وأهمها تأمين الطلاب والحفاظ عليهم من الإصابة منذ دخولهم اللجان وحتى الخروج، وهناك اهتمام من الدولة بشكل عام لإنهاء امتحانات الثانوية العامة بشكل آمن مع اتخاذ كافة التدابير الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

الدكتور خالد خلف قبيصي وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، قال إنه تم التشديد على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية داخل مقار اللجان والتطهير والتعقيم للوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" وفقا لتعليمات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم الفني، وتوجيهات اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية حرصًا على سلامة الطلاب والعاملين بالمدارس وتنفيذ كافة التعليمات الوزارية، فضلًا عن تجهيز الاستراحات وتطهيرها وتعقيمها وفرشها بالأثاث اللازم مع اتخاذ كافة التدابير الوقائية وتذليل كافة العقبات وتوفير جميع الخدمات أمام رؤساء اللجان والملاحظين والطلاب لضمان السلامة والأمن للجميع

وأشار قبيصي، إلى إن إجمالي عدد طلاب الثانوية العامة الذين سيؤدون الامتحان 8366 طالبا وطالبة، يمثلون 37 لجنة على مستوى 8 إدارات منهم 13 لجنة في إدارة شمال ولجنة مدرسة المتفوقين ولجنة النور للمكفوفين و3 لجان في إدارات جنوب وأبوصوير وفايد، و4 لجان في القصاصين والتل الكبير والقنطرة غرب ولجنة بـإدارة القنطرة شرق، وتم تجهيز هذه اللجان بحيث يكون عدد اللجنة 14 طالبا فقط وتوزيع بوابات تعقيم على كل لجنة بحيث يدخل الطالب على بوابة التعقيم أولا بعد معرفة درجة حرارته والتأكد أنه لا يعانى ارتفاعا فيها أو أي أعراض خاصة بفيروس كرونا ويدخل إلى البوابة للتعقيم ثم اللجنة بعد ذلك، وداخل اللجان تم توفير كافة الاحتياجات من مياه معدنية مثلجة للطلاب من خلال مبادرة "زجاجة مياه" للطلاب وسيتم توفير كميات كبيرة من المياه في كافة اللجان للوقاية من حرارة الشمس وحماية الطالب من العطش، وتوفير وسائل التهوية المناسبة، وجو مناسب وصحي للطالب بدون توتر أو قلق.

‏وأكد الدكتور خالد قبيصى على الانتهاء من إعداد الاستراحات اللازمة لإقامة رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين، حيث تم تجهيز 21 استراحة لرؤساء اللجان وملاحظي ومراقبي امتحانات الثانوية العامة موزعين على الإدارات الثمانية على مستوى المحافظة، وتوفير الاحتياجات الخاصة بالاستراحات وتم فرشها والتأكد من وجود مقومات الإعاشة والتهوية والمطابخ بالإضافة إلى تأمين اللجان من خلال التنسيق مع الشرطة في كل إدارة والتي تقم بحراسة الاستراحات وتأمين اللجان وأيضا تأمين وصول أوراق الإجابة من اللجان إلى الكنترول، وحماية الطالبات والطلبة أثناء خروجهم من اللجان.

وأوضح أنه تم التحذير من قيام أي منتدب ومشارك في أعمال الثانوية العامة، بالإعلان عن اسم اللجنة المنتدب للعمل بها على مواقع التواصل الاجتماعي، وإحالة المخالفين إلى التحقيق ومجازاتهم بأقصى العقوبات، وذلك حفاظا على سلامة الملاحظين والحفاظ على أمنهم، ولدينا 1392 ملاحظ ومراقب ورئيس لجنة تم توفير كافة الاحتياجات لهم وتوزيعهم على مقرات اللجان والاستراحات المخصصة لهم.