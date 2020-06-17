محافظ الغربية يتفقد استعدادات السنطة وزفتى لامتحانات الثانوية العامة

قام الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، اليوم، بجولة على عدد من مدارس مدينتي السنطة وزفتى لمتابعة الاستعدادات الخاصة بامتحانات الثانوية العامة، والمقرر انطلاقها الأسبوع المقبل.

وتابع محافظ الغربية، بوابات التعقيم الذاتي التي وفرتها وزارة التربية والتعليم، ووُزعت على المدارس التي سيتم عقد الامتحانات بها، كما تفقد دورات المياه للتأكد من نظافتها ووجود المياه بصفة مستمرة.

وخلال الجولة، وجه "رحمي" رئيس مركز ومدينة السنطة ورئيس مركز ومدينة زفتى، بتكثيف أعمال النظافة ورفع الإشغالات، وتيسير الحركة المرورية للمواطنين، ورفع عربات المأكولات والمشروبات المتنقلة.

من جانبه، أوضح ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم، تجهيز 14 مدرسة بمدينة السنطة، و12 مدرسة بزفتى، لاستقبال طلاب الثانوية العامة، في ضوء الالتزام بكافة الاجراءات والتدابير الوقائية، للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب ومراقبي اللجان وكافة العاملين بالمدارس.