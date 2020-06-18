وكيل "تعليم الأقصر" يحدد شروط التحويل بين مدارس الثانوية العامة

كشف الشناوي عايد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، اليوم الخميس، عن بعض الملاحظات الخاصة بتحويلات الطلاب، بعد اعتماد تنسيق قبول الحاصلين على الشهادة الإعدادية بمدارس المرحلة الثانوية للتعليم العام والتعليم الفني لعام 2020 /2021.

وأوضح عايد، أنه يجب مراعاة شرط المجموع، عند التحويل من مدرسة إلى أخرى في نفس عام التقدم ويتم تسكين الطالب بالتخصص بمدرسته الأصلية قبل التحويل حسب مجموعه.

وأشار إلى أن طلاب إدارتي (القرنة والبياضية) التعليمية، يحق لهم الالتحاق بمدارس التعليم الصناعي بأي إدارة تعليمية حسب مجموع الدرجات المقرر لهذه المدارس، وكذلك الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية بمدارس غرب النيل إدارة إسنا، الذين يرغبون بالتقدم لمدارس شرق النيل، التوقيع على إقرار بعدم النقل لمدارس غرب النيل طوال فترة الدارسة.

وأضاف عايد، أن الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية هذا العام من قريتي الشيخ أحود والغريرة يتم قبولهم بمدرسة الديمقراط الصناعية، أو مدرسة أرمنت الزراعية حسب المجموع المقرر بكل مدرسة، أما الطالبات المقيمات بمركز الشغب التابعين لإدارة إسنا التعليمة يحق لهم الالتحاق بمدرسة العديسات الصناعية المشتركة التابعة لإدارة الطود التعليمية، في حالة الرغبة لقرب السكن مع أخذ إقرار عليهم بعدم التحويل من المدرسة حتى نهاية حصولهم على شهادة الدبلوم.

وتابع وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، أن الطلبة الحاصلين على الإعدادية العامة من المدارس الخاصة، يتم قبولهم بالمدارس الفنية حسب محل إقامة وحسب التنسيق المعلن لكل إدارة تعليمية، والطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية من إدارة البياضية لهم الحق في الالتحاق بمدرسة الطود الزراعية أو العديسات الصناعية حسب مجموع الدرجات، والطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية من إدارة الزينية لهم الحق في الالتحاق بمدرسة القرنة الزراعية.

وكان المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، اعتمد تنسيق قبول الحاصلين على الشهادة الإعدادية بمدارس المرحلة الثانوية للتعليم العام والتعليم الفني، على أن يكون الحد الأدنى للقبول بمدارس التعليم الثانوي العام 243 درجة، فيما جاء الحد الأدنى للقبول بمدارس الثانوي العام خدمات 235 درجة.