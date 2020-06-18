حملة لإزالة إشغالات مخالفة بسوق سموحة بالإسكندرية

نفذت حملة مكبرة شنّها حي شرق برئاسة محارب هيلع، أكثر من 14 قرار إزالة لمخالفات داخل السوق التجاري بسموحة.

وأسفرت جهود الحملة عن تنفيذ 7 قرارات إزالة بأرقام؛ (778) و(777) و(781) و(786) و(782) و(787) و(788) لعام 2019، لعدد من "التند" الخشبية التي تتعدى على سعة المنفعة العامة بالطابق الأرضي بالسوق التجاري الرئيسي بشارع فيكتور عمانويل بسموحة، وكذلك "تند" من الصاج والجلد المشمع، كما تم إزالة القواعد الناتجة عن إزالة "التند".

كما نفذت الحملة 7 قرارات بأرقام؛ (755) و(756) و(754) و(753) و(752) و(751) و(758) لعام 2019، بإزالة للتند الصاج بالسوق التجاري الفرعي الأول بشارع إسماعيل حلمي، وأيضًا الأكشاك الخرسانية المخالفة.