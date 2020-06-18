بحيلة ماكرة.. كيف أخفى أحمد زكي إصابته بالعمى قبل رحيله بأيام؟

قال الدكتور ياسر عبدالقادر، أستاذ جراحة الأورام، والطبيب المعالج للفنان الراحل أحمد زكي، إنّ الفنان فوجئ قبل رحيله بأيام، بأنّه فقد البصر، وذلك نتيجة لإصابته بمرض السرطان الذي ضغط على عصب البصر وتسبب في إصابته بالعمى.

وكشفت الفنانة شهيرة، الصديقة المقربة لأحمد زكي، لـ"الوطن"، عن أنّ الأخير كان يتعامل وكأنّه من المبصرين، وكان يمسك الصحف ويدعي القراءة رغم فقدان بصره، رغبة منه في عدم معرفة أحد عن إصابته بالعمي.

وأضافت: كنت أتردد على مستشفى دار الفؤاد بشكل يومي، وأجلس معه بحضور الفنانة رغدة وسمير عبدالمنعم، ابن خال أحمد، الذي كان يبيت معه في جناحه الخاص، وعلمنا بإصابته بالعمي من الأطباء، ولم نخبره بما علمناه احتراما لرغبته.

وكان الفنان محمد رمضان أعلن تجسيده لقصة حياة أحمد زكي في مسلسل بعنوان "الامبراطور" لتقديمه في دراما رمضان المقبل، ويعكف السيناريست بشير الديك على كتابة الحلقات في الوقت الحالي.