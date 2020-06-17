لقاء الوداع.. تفاصيل استدعاء أحمد زكي لوالدته قبل وفاته بأسبوعين

كشفت الفنانة شهيرة عن قيام الفنان الراحل أحمد زكي باستدعاء والدته لرؤيتها قبل وفاته بأسبوعين تقريباً، حيث زارته الأخيرة حينها داخل جناحه الخاص بمستشفي "دار الفؤاد".

وقالت شهيرة، لـ "الوطن"، إن زكي كان يرفض حضور أفراد عائلته للمستشفي لعدم رغبته في رؤيتهم له أثناء فترة مرضه، مضيفة أنه حينما شعر بقرب الأجل طالب سمير عبدالمنعم، ابن خاله، بإحضار والدته له، وقال له نصاً: "هاتوا لي أمي عاوز أشوفها".

وأشارت إلى عشق زكي لوالدته بدرجة لا يمكن تخيلها، ولكنها لم تتواجد وقت مجيء الأخيرة إلى ابنها.

يذكر أن محمد رمضان قد أعلن عن تجسيده لقصة حياة الفنان الراحل أحمد زكي في مسلسل بعنوان "الامبراطور" لتقديمه في دراما رمضان المقبل، حيث يعكف السيناريست بشير الديك علي كتابة الحلقات بعد التعاقد معه رسمياً من جانب شركة "سينرجي".