"نسيها في المترو".. مواطن يشكر الشرطة على إعادة حقيبته الضائعة

نجحت وزارة الداخلية، في إعادة حقيبة نسيها صاحبها بأحدى محطات مترو الأنفاق.

جاء ذلك بعدما تبلغ لقسم شرطة خامس المترو من الخدمة الأمنية المعينة بمحطة نادي الشمس لمترو الأنفاق، بالعثور على حقيبة متروكة على أحد المقاعد برصيف المحطة وبداخلها (31 ألف جنيه - جهاز كمبيوتر محمول "لاب توب" بعض الأوراق والمتعلقات الشخصية).

وبإجراء التحريات للاستدلال على مالك الحقيبة، أمكّن التوصل لمالكها وتم تسليمه الحقيبة بكامل محتوياتها، الذي أبدى امتنانه، موجهًا الشكر لرجال الشرطة على الجهد المبذول والأمانة في إعادة المفقودات الخاصة به.