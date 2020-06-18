تعليم دمياط تنتهي من استعداداتها لامتحانات الثانوية العامة

أعلن الدكتور عادل عثمان، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، انتهاء مديرية التربية والتعليم بدمياط من كافة استعداداتها لاستقبال ماراثون امتحانات الثانوية العامة، والتي سيؤديها 10256 طالبا وطالبة بالشعبتين العلمية والأدبية.

وأكد "عثمان" أن محافظ دمياط، تتابع خطوة بخطوة كافة الإجراءات، ووجهت كافة الجهات المعنية بالتكاتف والتعاون من أجل إنجاح سير العملية الامتحانية وفقاً للخطة الموضوعة من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

هذا وقد شددت المحافظ، على ضرورة الالتزام التام بالتعليمات الصادرة بشأن التزام المعلمين والطلاب بالقواعد واللوائح المنظمة لأعمال الامتحانات في هذه الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، وحظر استخدام الهواتف المحمولة للطلاب والملاحظين داخل اللجان، والتأكيد على ضرورة ارتداء الكمامات واتخاذ كافة التدابير والإجراءات الاحترازية ومراعاة التباعد الاجتماعي حرصا على حياة أبنائنا الطلاب والسادة المعلمين.

وأشار وكيل الوزارة، إلى تجهيز وتطهير وتعقيم 41 لجنة بـ 10 إدارات تعليمية على مستوى المحافظة، تضم كل لجنة 14 طالبا حسب مساحة كل لجنة بمسافة كافية بين الطلاب بالإضافة إلى تركيب بوابات التعقيم أمام كل لجنة وكاشف حراري وكذا توفير كمامات واقية يتم توزيعها على الطلاب والملاحظين حفاظاً على سلامتهم وتجهيز فصلين لعزل أي طالب تظهر عليه أية أعراض لتوقيع الكشف الطبي، وعليه يتم استكمال امتحانه أو تأجيله، كما تم تجهيز 30 استراحة مجهزة بالكامل لإقامة 2951 من رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين المغتربين.

هذا وقد أعطى وكيل الوزارة لمدراء الإدارات التعليمية توجيهاته بتكليف (منسق خارجي) يتواجد خارج اللجان لتقديم الدعم اللوجستي لرئيس اللجنة قبل بدء اللجان في تنظيم عملية دخول الطلاب ومنع تزاحم الطلاب أو أولياء الأمور بمحيط اللجان، وأيضا ليكون منسقا بين رئيس اللجنة وجميع المديريات المتعاونة والخدمات والطوارئ.