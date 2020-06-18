محافظ الجيزة يتابع مستوى الخدمة الطبية المقدمة لمرضى مستشفى 6 أكتوبر

أجرى اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، جولة تفقدية بمستشفى 6 أكتوبر المركزي بالدقي للوقوف على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

وتفقد المحافظ غرف العزل والفحص والتصنيف والإفاقة والأقسام الداخلية وأقسام الطواري والاستقبال.

وحرص المحافظ على التحاور مع المرضى والاستماع إلى شكواهم والعمل على فحصها وتقديم أجود الخدمات الطبية لهم.

وتابع المحافظ أن الموقف التنفيذي لأعمال التطوير الجاري تنفيذها بمستشفى حميات إمبابة.

ورافق المحافظ خلال جولته هند عبدالحليم نائب المحافظ لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والمحاسب أيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش، والمتابعة والدكتور محمد منصور مدير مديرية الشؤون الصحية، وشفيق جلال رئيس هيئة النظافة والتجميل، وأشرف بكر رئيس حي شمال الجيزة.