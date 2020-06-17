محافظ الجيزة يتابع مشروعات تطوير المناطق غير المخططة بالأحياء

فاجأ اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، الشركات المسند إليها أعمال الرصف والتطوير بعدد من المناطق غير المخططة بالأحياء لمتابعة نسب تنفيذ الأعمال والالتزام بالجدول الزمني المحدد.

وتفقد المحافظ أعمال تركيب الانترلوك بمدينة الرحمن بنطاق حي الهرم، موجها بالالتزام بالمواصفات الفنية في الأعمال وعدم استلام الشوارع قبل التأكد من ذلك.

وأشار محافظ الجيزة إلى أن المناطق المستهدف تطويرها تشمل أحياء العمرانية، والهرم، والوراق والطالبية وبولاق الدكرور، وشمال الجيزة، وذلك ضمن خطة تم وضعها لتحديد الاحتياجات الضرورية لتلك المناطق بالتعاون مع صندوق تطوير العشوائيات.

وأضاف أن أعمال التطوير تشمل رصف الطرق، أو تبليطها بالإنترلوك، ودعمها بأعمدة إنارة حديثة، وإضفاء مظاهر جمالية بالمنطقة، لتحسين الصورة البصرية، مؤكدًا على البدء في تنفيذ مخططات تطوير لمناطق أخرى من خلال الخطة الجديدة والتي ستبدأ يوليو المقبل.

وتابع محافظ الجيزة حالة النظافة بنطاق حي الهرم، حيث قرر مجازاة كلا من مسؤولي المتابعة والنظافة بخصم 10 أيام لوجود تجمعات للمخلفات أسفل أحد الكباري.

وتفقد راشد شارع نادي الطالبية والجاري تنفيذ أعمال تطوير والرصف به باعتباره أحد المتفرعات الحيوية التي تربط بين شارعي الهرم والملك فيصل موجها بمراعاة التنسيق العام للشارع من حيث عدد الحارات ومساحة الأرصفة، مشددا على إزالة أي أكشاك أو مظاهر للتعدي وكل ما يعيق حركة سير المواطنين.

وحرص المحافظ خلال الجولة على تفقد مدرسة الشهيد محمد محمود المتواجدة بنفس الشارع والتي ستشهد تواجد لجنة خاصة لامتحانات الثانوية العامة بها وذلك للتأكد من اتخاذ الإجراءات الوقائية الخاصة بسلامة الطلاب.

وتابع راشد كبائن التعقيم المعدة لذلك ومستوى النظافة ومجهودات التعقيم والتطهير بمحيط وداخل المدرسة.

وتفقد المحافظ شارع كفر طهرمس بحي بولاق الدكرور، ووجه خلالها بخصم 5 أيام من مسؤول الاشغالات بالحي، وذلك لوجود مظاهر للاشغالات وتعديات للأكشاك والأسوار الخرسانية والحواجز الحديدية الموجودة بالشارع، موجها بسرعة إزالة كل هذه الإشغالات والمخالفات على الفور، كما تفقد شارع المنشية من ميدان الساعة للوقوف على مستوى النظافة والاشغالات.

وشهد إزالة كاملة لأحد العقارات المخالفة ووجه المحافظ برفع كفاءة النظافة بشارع المنشية ورفع الاشغالات وتطوير الجزيرة الوسطى وصيانة كابلات الكهرباء.

ووجه بصيانة الباكيات المتواجدة أسفل الدائري بطريق منشأة البكاري وإعادة استغلالها الاستغلال الأمثل.

وتفقد محافظ الجيزة أعمال تطوير ترعة المريوطية وموقف السيارات الذي تم إنشاؤه أعلى التغطية، مشددا على استكمال ننفيذ الأعمال وفقا لمخططات التطوير التي تم وضعها لتحويل الترعة إلى كورنيش سياحي.

واختتم المحافظ جولته بتفقد أعمال تطوير شارع ترسا وتوسعته، مشددا على استمرار متابعة أعمال رفع كفاءة النظافة، كما تفقد شارع المحولات ووجه خلالها إدارة المرور بعمل تحويلات مرورية لتيسير الحركة بسبب أعمال تحويل المرافق.

رافق محافظ الجيزة خلال الجولة اللواء علاء بدران السكرتير العام والمحاسب أيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة والمهندسة نجوى السعيد مدير مديرية الطرق.