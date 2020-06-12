محافظ الجيزة يتفقد حالة النظافة بأحياء جنوب والدقي والعجوزة

تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، اليوم، حالة النظافة والكنس والتجريد، بأحياء جنوب الجيزة والدقي والعجوزة، خلال جولة منفردا، للوقوف على مستوى الأعمال، والتواجد الميداني لفرق وعمال النظافة.

تفقد راشد، عدداً من مشروعات الرصف والتطوير الجاري تنفيذها، ومدى الالتزام بالجداول الزمنية المقررة للانتهاء منها.

حرص محافظ الجيزة، على التواصل مع المسؤولين كل فى نطاقه، والتوجيه على ضرورة الالتزام بالأعمال، واستغلال فترات حظر التجوال وتسريع وتيرة الأعمال.

وشدد المحافظ، على ضرورة إبراز المظهر الحضاري المعتمد من جهاز التنسيق الحضاري، الذى تم وضعه لجميع مشروعات التطوير بنطاق المحافظة، وعدم الاكتفاء بتوسعة ورصف الشوارع، وتنفيذ القرارت الخاصة بفتح الجراجات أسفل العقارات بمناطق التطوير، ومنع كل صور الإضرار بالأعمال بعد الانتهاء منها، حفاظا على المال العام.

وخلال تفقده لمحيط حديقة الحيوان بحي جنوب الجيزة، وجه المحافظ بإصلاح بعض التلفيات برصيف الحديقة، وتغطية كابلات الكهرباء، حفاظاً على أمن وسلامة المواطنين.