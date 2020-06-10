محافظ الجيزة يقود حملات فتح الجراجات المغلقة بالعمرانية

وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بإعادة فتح جراج أسفل عقار بشارع خاتم المرسلين بعد تغير نشاطه لمخزن من قبل المالك.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية قام بها المحافظ بأحياء العمرانية والطالبية للوقوف على جهود أجهزة المحافظة وبالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية في إطار تنفيذ القرارات الخاصة بفرض النظام وإلزام أصحاب العقارات باشتراطات قانون البناء.

شدد المحافظ على رؤساء أحياء الطالبية والعمرانية على اتخاذ ما يلزم نحو ضمان استمرار عمل تلك الجراجات وعدم تكرار أصحابها للمخالفة وإعادة تغير النشاط لتحقيق السيولة المرورية والحفاظ على الشوارع، خاصة بعد أعمال التطوير الجارية بالعديد منها.

وأكد المحافظ على ضرورة استمرار الحملات والمتابعة الميدانية بشكل دوري لمنع المخالفات بكل صورها وإزالة أي حالات في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، لافتا إلى أنه تم ايقاف إصدار تراخيص بناء جديدة بالمحافظة لمدة 6 أشهر مع إيقاف البناء أيضا في أي عقار تم إصدار ترخيص بناء له في الفترة الماضية؛ لحين الوقوف على الإجراءات والضمانات التي تضمن التزام ملاك العقارات بإنشاء جراجات أسفل العقارات وإلا سيتم إلغاء الترخيص مستقبلا وإدراج العقار ضمن العقارات المخالفة، حيث ستعتبر الرخصة بمثابة عقد اتفاق ببن طرفين في حال الإخلال به يتم إلغاؤها على الفور.

تصريحات المحافظ جاءت خلال جولة رافقه خلالها اللواء علاء بدران السكرتير العام، واللواء تامر أبو النجا رئيس مدينة الجيزة، والمهندسة نجوى السعيد مدير الطرق، وشفيق جلال رئيس هيئة النظافة والتجميل، ومحمد نور الدين رئيس حي العمرانية، وطه عبدالصادق رئيس حي الطالبية.