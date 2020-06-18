"عربية النواب": كرامة المصريين لا تُهان في عهد الرئيس السيسي

قال النائب أحمد فؤاد أباظة وكيل أول لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى نفذ كل ما تعهد به أمام شعبه منذ أكثر من 6 سنوات بالحفاظ على سلامة وأمن وكرامة المصريين داخل مصر وخارجها.

وقال "أباظة"، فى بيان له اليوم الخميس، إنه منذ اللحظة الأولى لظهور الفيديو للمصريين الذين تم تعذيبهم وإهانتهم من المليشيات الإرهابية داخل الأراضى الليبية كنت على ثقة تامة فى أن الرئيس السيسي سيتدخل لتكليف أجهزة الدولة المصرية لإنهاء هذه الأزمة، موجها التحية إلى الرئيس السيسى بعد حالة الفرحة العارمة لدى جموع المصريين بوصول 23 مصريًا بعد تحريرهم من أيدي الجماعات المسلحة في ليبيا، حيث وصلوا لمنفذ السلوم وكان فى انتظارهم عددا من المسئولين ومنهم محافظ مطروح.

وقال النائب أحمد أباظة، إن الرئيس السيسى لا يمكن أن يخذل أبدا هذا الشعب العظيم الذى يقف صفا واحدًا خلف قيادته الحكيمة وقواته المسلحة الباسلة والشرطة الوطنية لمواجهة كل التحديات والمؤامرات والمخاطر الداخلية والخارجية.

وشدد على أن الرئيس السيسى الذي يحرص دائما على رفع اسم وعلم مصر فى جميع المحافل الدولية والإقليمية فى كل مكان في العالم، لن يسمح أبدا بتعرض أي مواطن مصري لامتهان كرامته داخل مصر أو خارجها.