فيديو.. البابا: كلمة "مسيحيين" أطلقت لأول مرة في مدينة أنطاكية

واصل البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، تقديم حلقات برنامج "معا بنفس واحدة"، الذي يعرض عبر صفحة المركز الإعلامي للكنيسة، والقنوات الفضائية القبطية.

وفي الحلقة الجديدة التي جرى بثها اليوم، قال البابا، إنه تم إطلاق مسمى "أصحاب الطريق" على اتباع السيد المسيح، مشيرا إلى أن كلمة "مسيحيين" أطلقت لأول مرة في مدينة أنطاكية، ومنذ ذلك التوقيت أصبح كل أحد يؤمن بالمسيح يسمى مسيحيا؛ مضيفا أنه خلال فترة صوم الرسل نصلي من أجل المسيحيين في العالم؛ ففي بعض البلاد يتعرض المسيحيون إلى متاعب كثيرة.

رابط الفيديو

https://www.facebook.com/CopticSP/videos/611361619760379/?t=0

وتتضمن كل حلقة من برنامج "معا بنفس واحدة"، قراءة إصحاح من سفر أعمال الرسل والتأمل في إحدى آياته، ويقدم البابا دراسة مبسطة في السفر بغرض تلمس بعض الملامح الروحية به، ومن المقرر أن يستمر البرنامج طوال فترة صوم الرسل التي بدأها الأقباط وتستمر لمدة 34 يوما.