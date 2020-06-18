فحص المشتبه فيهم في واقعة قتل شابين طعنا بأوسيم

تواصل مباحث الجيزة، فحص المشتبه فيهم في واقعة قتل شابين طعنا وإلقاء جثثهم في أرض زراعية بمنطقة أوسيم، وفحصت القوات عدد من المشتبه فيهم والخارجين حديثا من السجون، وخلافات المجني عليهما بعد أن تبين أنهم سبق اتهامها في قضية مخدرات، وفرغت القوات الكاميرات القريبة من مسرح الجريمة، وناقشت 12 شخصا من شهود العيان وسكان المنطقة، ولاتزال القوات تواصل جهودها لكشف ملابسات الواقعة.

وكشفت التحريات والتحقيقات التي جرت تحت إشراف اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، واللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث، أن أجهزة الأمن تلقت بلاغا بالعثور عل جثة شابين وآخر مصاب، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية من المباحث تحت قيادة اللواء مدحت فارس نائب مدير الإدارة العامة للمباحث، والمقدم محمد مجدي رئيس مباحث مركز أوسيم، لمكان الواقعة وتبين أن المجني عليهم في العقد الثالث من عمرهم، وتم نقل المصاب للمستشفى ووضعه تحت الحراسة، لحين مثوله للشفاء والاستماع لأقواله.

وجرى إخطار النيابة العامة وقررت نيابة حوادث جنوب الجيزة، انتداب الطب الشرعي لتشريح جثماني شابين سبق اتهامهما في الاتجار في المخدرات.

وتحفظت النيابة على الكاميرات القريبة من مسرح الجريمة، وبدأت في مناقشة شهود العيان، ولاتزال قوات الأمن تواصل جهودها لضبط مرتكبي الحادث.