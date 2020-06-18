"الأوقاف" تعلن عن مكافآت تشجيعية للمديريات الأكثر جهدا في خدمة المجتمع

قرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف منح مكافأة قدرها 20 ألف جنيه لأول خمس مديريات إقليمية تحقق كل منها 500 صك على أن تقدم المديرية كشفًا بأسماء المشاركين ومكافأة كل منهم لاعتماده من السلطة المختصة قبل الصرف، ومكافأة أخرى قدرها 1500 جنيه لكل إمام أو موظف أو مسؤول يحقق مائة صك منفردًا، لأول 20 شخصًا.

وأوضحت في بيان لها أن مشروع صكوك أضاحي وزارة الأوقاف يهدف إلى خدمة المجتمع، وفي إطار دعم الوزارة لجهود المديريات الإقليمية والأئمة الأكثر جهدًا في خدمة المجتمع، جاءت المكافأت.

وأضافت أن هذه المكافآت سوف تصرف من الموارد الذاتية للوزارة، ولا علاقة لها على الإطلاق بأموال مشروع الصكوك التي تذهب كاملة إلى المستحقين الحقيقيين بعد تحويلها إلى أضاحي.

جدير بالذكر أن قيمة الصك 1800 جنيه تذهب كاملة في صورة لحوم إلى الأسر الأولى بالرعاية دون تحمل أي مصروفات إدارية أو مكافآت من قيمة الصك.