نص حكم القضاء الإداري بإلغاء قرار وزير التعليم بنقل امتحانات طلاب بيلا لكفر الشيخ

قضت محكمة القضاء الإداري في كفر الشيخ، برئاسة المستشار صالح عبد العاطي كشك، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين زكريا الشافعي، وحسام الدين اللويزي، أمس الأربعاء، بإلغاء قرار الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، بشأن نقل جميع امتحانات طلاب وطالبات بيلا في مرحلة الثانوية العامة، إلى مدينة كفر الشيخ، وعقدها في مدينة بيلا وتنظيمها بمعرفة الإدارة التعليمية، وذلك في الدعوى رقم 11810 لسنة 20 قضائية.

وأكد إيهاب بدوي، المحامي بالنقض ووكيل أصحاب الدعوى، في بيان له أمس، أن محكمة القضاء الإداري انتصر لأولياء أمور 2500 طالبا وطالبة بالثانوية العامة على مستوى إدارة بيلا التعليمية، في دولة قانون، مما قوبل قرار المحكمة بارتياح شديد لدى أولياء الأمور، بعد حالة القلق التي سيطرت عليهم، عقب صدور نقل امتحانات أبنائهم.

وتابع بدوي، أن قرار وزير التربية والتعليم، لا يعلم أحد مدى ضرره على أولياء أمور الطلاب بنقل امتحاناتهم إلى مدينة كفر الشيخ، نظرًا لبعد المسافة ما بين مدينتي بيلا وكفر الشيخ، والتي تتجاوز 80 كيلو ذهابًا وإيابًا، ما يعرض الطالب لإرهاق ذهني وبدني.

وجاء في نص الحكم أنه بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونًا، فقد حكمت المحكمة بقبول الدعاوي شكلا، وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار، على النحو المبين بالأسباب.

وتابع منطوق الحكم، بإلزام جهة الإدارة مصروفات الشق العاجل، وأمرت المحكمة بتنفيذ الحكم بمسودته بدون إعلان، وبإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأي القانوني في موضوعها.

وكان وزير التربية والتعليم، قد قرر نقل امتحانات طلاب مركز بيلا بالكامل، لعاصمة كفر الشيخ، عقب أحداث الشغب التي شهدتها لجنة محمد لطفي العشري، العام الماضي، وستوفر المحافظة أتوبيسات لنقل الطلاب من أماكن تجمعات إلى اللجان في العاصمة.