تعليم كفر الشيخ تستعد لماراثون الثانوية العامة ببوابات تعقيم ومسافات آمنة

عقدت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، اليوم الاثنين، اجتماعا بحضور قيادات المديرية والإدارات التعليمية عبر "الفيديو كونفرانس"، وذلك لتنفيذ كافة التعليمات الخاصة بامتحانات الثانوية العامة.

وشددت وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ ، على استمرار أعمال التطهير والتعقيم،و مراعاة المسافات بين الطلاب داخل اللجان بحيث لا تقل عن متر ونصف ، ولا يكون في اللجنة إلا 14 طالباً فقط ، أما الفصول التي لا تتسع لـ 14 طالباً لابد من تقليل أعداد الطلاب فيها لمراعاة المسافات التي تم تحديدها.

وأكدت وكيل الوزارة، أن البوابات التي تسلمتها المدارس ، سيتم نقلها للجان الدبلومات الفنية عقب الانتهاء من امتحانات الثانوية العامة ، مشيرة إلى اللجان ستستقبل الطلاب من الساعة الثامنة صباحاً ، مشددة على تنفيذ جميع التعليمات التي تضمن سير الامتحان بشكل جيد، والحفاظ على الأجواء داخل جميع لجان الثانوية العامة، بما يضمن صالح جميع الطلاب، والتأكد من تنفيذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية التي وفرتها الوزارة.