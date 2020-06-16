"تعليم كفر الشيخ" تتسلم الدفعة الثانية من بوابات التعقيم الإلكترونية

تسلمت مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، برئاسة بثينة كشك، وكيل الوزارة، اليوم الثلاثاء، الدفعة الثانية من بوابات التطهير الإلكترونية، وعددها 84 بوابة، حيث جرى توزيعها على المدارس، وتثبيتها داخل بوابة كل لجنة، وتجربتها، للتأكد من صلاحيتها وضمانا لعدم تعطيلها أثناء عقد الامتحانات.

وتابعت الدكتورة بثينة كشك، استلام المدارس أدوات التطهير والتعقيم، مشددة على تطهير وتعقيم المدارس واللجان والاستراحات، واستمرار المتابعات الميدانية للمدارس للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية.

وتسلمت المديرية، أول دفعة من بوابات التعقيم الإلكترونية والتي سيتم استخدامها لتعقيم لجان وطلاب الثانوية العامة، خلال مارثون الامتحانات، ضمن الإجراءات الوقائية المقرر تنفيذها لحماية الطلاب.