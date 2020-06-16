استمرار أعمال التدريب لجميع الفرق الطبية داخل مستشفيات الشرقية

قامت إدارة الرعاية الحرجة والعاجلة، بتنفيذ الدورات التدريبية المكثفة لتدريب الفريق الطبي بمستشفيات الصحة بالمحافظة، لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19".

قام فريق التدريب وفريق مكافحة العدوي وفريق الجودة وفريق الصحة والسلامة المهنية بمستشفيات "حميات الزقازيق، وأولاد صقر، وههيا، ومشتول السوق، والحسينية، والصالحية الجديدة، وبلبيس المركزي"، بإشراف مديري هذه المستشفيات، بتنفيذ دورات تدريبية للفرق الطبية وهيئة التمريض بكل مستشفي.

وشمل التدريب طرق تطبيق معايير الجودة بالأقسام الطبية، وسياسات مكافحة العدوي، للوقاية الشخصية للفرق الطبية، ومنع إنتشار العدوي داخل غرف العناية المركزة، وكيفية التعامل مع المرضي المصابة والمشتبه إصابتها بفيروس كورونا، وكيفية إتباع الإحتياطات القياسية لمكافحة العدوي أثناء التعامل معهم.

وقدم الدكتور هشام مسعود وكيل الوزارة الشكر لجميع القائمين علي التدريب والمشاركين علي الجهود المبذولة للإرتقاء بمستوي أداء الخدمة الطبية المقدمة للمرضي بالمحافظة.