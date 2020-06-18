مياه الشرقية: الانتهاء من تأهيل محطة الزقازيق

أعلن اللواء مهندس شريف فارس، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، الانتهاء من تأهيل وتطوير محطة مياه الزقازيق المرشحة، التي تعمل بطاقة 95 ألف م3 /يوم، ومحطة مياه حجير المرشحة، بطاقة 29 ألف م3 /يوم، للحصول على شهادة الإدارة الفنية المستدامة TSM.

وأوضح، فارس، أن شهادة TSM، وسيلة مرجعية للارتقاء بتشغيل وصيانة المحطات والوصول بها إلى المستويات العالمية، ويتم الحصول عليها، بعد استيفاء متطلباتها، ومنها رفع كفاءة الكوادر البشرية بالمحطات بالتدريب العلمى والعملى، والالتزام باتباع إجراءات السلامة والصحة المهنية، وتدريب العاملين على التعامل مع المخاطر المتوقعة، والتشغيل القياسى للمحطات، لضمان تقديم أفضل خدمات للمواطنين.

وأشار إلى أنه تم الانتهاء من تطوير وتأهيل محطات معالجة الصرف الصحي بالقرين، بطاقة 20 ألف م3/يوم، ومحطة معالجة الصرف الصحي بالصوفية، وتلراك بطاقة 20 ألف م3/يوم.

وتابع، أن إجمالي المحطات الحاصلة على شهادة TSM هي 18 محطة منهم 10 محطات مياه شرب، و8 محطات معالجة صرف صحي.