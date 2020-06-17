إنهاء خدمة 3 أئمة بأوقاف الشرقية وكفر الشيخ

أنهت الإدارة العامة للموارد البشرية بوزارة الأوقاف، بناء على أحكام قضائية، وطبقًا لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، ولائحته التنفيذية خدمة كل من:

1. شبل عبد العزيز جاد – إمام وخطيب بأوقاف الشرقية.

2. محمد عبد المنعم عبد العليم خضر – إمام وخطيب بأوقاف الشرقية.

3. أحمد علي كامل عجوة – إمام وخطيب بأوقاف كفر الشيخ.

وأكدت وزارة الأوقاف، في بيان، أن من تاريخ اليوم، أصبح المذكورون لا علاقة لهم بالوزارة، مع التنبيه على جميع مساجد الجمهورية بعدم تمكين أي منهم من صعود المنبر أو إلقاء الدروس أو إمامة الناس بالمساجد.

وقالت في بيانها: "يعمم منشور بذلك بمعرفة مديرية أوقاف الشرقية، ومديرية أوقاف كفر الشيخ، على جميع الإدارات ومفتشيها والعاملين بها كل فيما يخصه تأكيدًا على ذلك.