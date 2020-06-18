اقتراحات النواب توافق على إنشاء شبكة صرف صحي بمدينتي حلايب وشلاتين

وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، برئاسة النائب همام العادلي، خلال اجتماعها، اليوم الخميس، على اقتراح برغبة مقدم من النائب ممدوح علي عمارة بإنشاء شبكة صرف صحي بمدينتي حلايب وشلاتين.

وأوضح عصام عبدالحميد رئيس جهاز الدقهلية بالهيئة القومية للشرب والصرف الصحي، أنه تم إدراج مشروعات الصرف الصحي بمدينتي حلايب وشلاتين بخطة الهيئة القومية للشرب والصرف الصحي خلال العام المالي الجديد 2020/2021، وذلك بواقع 30 مليون جنية لكل مشروع.

وأضاف عبدالحميد، أن ذلك جاء بعد اجتماعات عقدت بين وزارة الإسكان والأطراف المعنية، وجاري حاليا التواصل مع المحافظة لإنشاء محطة المعالجة.