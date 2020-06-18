تعافي 20 موظفا بمترو الأنفاق من فيروس كورونا

كشف مصدر مسؤول بالشركة المصرية لإدارة وتشغيل وصيانة مترو الأنفاق، عن تعافي نحو 20 موظفا من الشركة من فيروس كورونا المستجد؛ على أن يعودوا للعمل خلال الأيام القليلة المقبلة، إضافة إلى تواجد نحو 52 موظفا بالعزل، لتلقي العلاج اللازم للتعافي من الفيروس، بينهم سائقين وصرافين تذاكر وعمال.

وأشار إلى أن أي موظف يشتبه في إصابته بكورونا يتم عزله بمستشفى السكة الحديد الجديد بأبو زعبل، والبعض الآخر يتم عزله منزليا، في حال كانت حالته غير خطرة.

وقال المصدر، لـ"الوطن"، إنه جرى تنفيذ خطة شاملة لتعقيم وتطهير بوابات الدخول والخروج من وإلى المحطات، وأجهزة كشف المفرقعات على مداخل المحطات، وتعقيم القطارات العاملة بالخطوط الثلاثة، وتطهير المحطات ومنافذ بيع التذاكر ومكاتب الإداريين والصرافين، للوقاية من كورونا، موضحا أن الشركة تعمل على تقديم الخدمات المميزة لجمهور الركاب.

وأوضح المهندس علي الفضالي رئيس الشركة المصرية لإدارة وتشغيل وصيانة مترو الأنفاق، أن حركة سير القطارات بالخطوط الثلاثة للمترو منتظمة منذ صباح اليوم، ولا يوجد أي معوقات تؤثر على حركة التشغيل، مؤكدا على أن جميع الركاب ملتزمين بارتداء الكمامات الطبية، وهناك غرامات مالية فورية على المخالفين لتعليمات رئيس مجلس الوزراء، إضافة لعدم السماح لأي راكب باستقلال القطارات دون ارتداء الكمامات، للحفاظ على أرواح الركاب.

وأكد الفضالي، لـ"الوطن"، أن غرفة العمليات المركزية تتابع سير حركة القطارات لحظة بلحظة للتأكد من انتظامها وعدم وجود أي أعطال، موضحا أنه تم نشر فرق الصيانة والطوارئ على أرصفة المحطات لمواجهة أي أعطال مفاجئة قد تسبب في حدوث زحام على الأرصفة، لافتا إلى أن الشركة تدفع بقطارات إضافية وقت الذروة.