رغم أزمة كورونا.. "الداخلية" تضبط 358 قضية احتكار سلع وتلاعب بالأسعار

واصلت أجهزة وزارة الداخلية بكل مديريات الأمن حملاتها، لتي أسفرت خلال 24 ساعة عن ضبط 1007 قضايا تموينية على مستوى الجمهورية، من بينها ضبط 358 قضية في مجال احتكار وحجب السلع والتلاعب بالأسعار.

جاء ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذاً للإجراءات التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، من بينها تنظيم مواعيد فتح وغلق "المطاعم والمقاهي والكافيتريات والمراكز التجارية، والأندية الرياضية، والشعبية، ومراكز الشباب"، إلى جابب التصدي لممارسات إخفاء السلع والتلاعب في أسعارها، ومواجهة مختلف أشكال الغش التجاري.