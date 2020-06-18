إحالة طبيبة بمستشفى في المنيا للتحقيق لرفض العمل رغم ظروف كورونا

أجرى الدكتور محمد محمود أبوزيد، نائب محافظ المنيا، جولة تفقدية بمستشفيات مركز مغاغة، شملت المستشفى المركزي ومستشفى الحميات.

رافق نائب المحافظ خلال الجولة، أعضاء لجنة إدارة أزمة كورونا، لمتابعة سير العمل بالمستشفيات والوقوف على احتياجاتها ومدى توافر المستلزمات الطبية والوقائية.

وقرر نائب المحافظ خلال جولته إحالة احدى الطبيبات بمستشفى مغاغة المركزي للتحقيق، بناء على المذكرة التي أعدها مدير المستشفى، بسبب رفضها العمل ومغادرة قسم الاستقبال، في ظل الظروف الراهنة.

ووجه نائب المحافظ بالتنسيق مع مديرية الصحة، لنقل إحدى أجهزة معامل التحاليل من إحدى المستشفيات الحكومية لدعم مستشفى حميات مغاغة، مشدداً على سرعة الانتهاء من أعمال الصيانة للحضانات بالمستشفى المركزي، وتفعيل مركز المعلومات والإحصاء بكل مستشفى، لتسهيل عمليات أخذ العينات وتسجيلها، والتنسيق المستمر مع وحدة الوبائيات والترصد.