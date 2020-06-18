تجديد حبس المتهم بطعن جاره في الجيزة

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة، حبس شاب، لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات، بعد أن نسبت له النيابة العامة تهمة القتل العمد وحيازة سلاح أبيض بدون ترخيص، إثر طعن جاره طعنة في الظهر أودت بحياته في الحال، بسبب معاتبة المجني عليه له على تعدىه بالضرب على أطفال - أولاد الضحية - بمنطقة بولاق الدكرور.

كانت النيابة قد باشرت التحقيقات، وقررت تشريح جثة المجنى عليه، وطلبت تحريات المباحث النهائية حول الواقعة، ولاتزال التحقيقات مستمرة.

كشفت التحريات التحريات، التى جرت تحت إشراف اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، واللواء محمود السبيلى مدير الإدارة العامة للمباحث، أنه بمجرد تلقي البلاغ من أهالي المنطقة، انطلقت قوة أمنية من المباحث، وتمكنت قوة من المباحث تحت إشراف اللواء سامح الحميلى نائب مدير الإدارة العامة للمباحث، من ضبط المتهم، وتم التحفظ عليه، وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيق، وناظرت الجثة، وقررت عرضها على الطب الشرعي لتشريحها لبيان أسباب الوفاة، وبدأت القوات في استجواب المتهم، وقررت النيابة حبسه على ذمة التحقيقات، وطلبت النيابة تحريات المباحث بشأن الواقعة، ولاتزال التحقيقات مستمرة.