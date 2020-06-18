مقربون لـ"ماما سناء" يكشفون اللحظات الأخيرة في حياتها: تعرضت لنزلة برد

حالة من الحزن خيمت على منطقة مساكن غزل كفر الدوار بالبحيرة، عقب وفاة سناء عبدالحميد اليوتيوبر الشهيرة بـ"ماما سناء".

وكانت سناء عبدالحميد توفيت، فجر اليوم، بعد مرضها المفاجئ مساء أمس، حيث جرى دفنها بمقابر الأسرة وسط إجراءات احترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد. ولم تتلق الأسرة واجب العزاء، واكتفوا بالتواجد داخل شقتهم وسط حالة من الحزن.

وقال مقربون للأسرة، إن "ماما سناء" تعرضت لنزلة برد منذ أيام، وأصيبت بأزمة حادة في الساعة السابعة من مساء أمس، وتوفيت على إثرها فجر اليوم، وجرى تشييع جثماها في جنازة لم يتعد المشاركون فيها 10 أفراد.

وذكر جيران "ماما سناء" أن محمد شاكر ابنها الأكبر وشريكها في فيديوهات اليوتيوب، أصيب بصدمة شديدة، أدخلته في حالة من الصمت.

وقال أحد جيران "ماما سناء": "محمد في حالة صمت، لم يبك ولم يتحدث ولم يفتح فمه منذ حالة الوفاة، وأغلق على نفسه باب حجرته، ورفض التعامل مع أي أحد".