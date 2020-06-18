عمدة كوم الرمل: الأهالي "الفرحة مش سيعاهم" لعودة ذويهم من ليببا بكرامة

يجلس في انتظار أبناء القرية التي يخرج الكثير من شبابها للعمل في ليبيا بكل فخر، فالعمال الذين نشر فيديو لاحتجازهم عادوا مرفوعي الرأس بتكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسي لأجهزة الدولة بإنهاء أزمتهم.

"الشكر للقيادة المتمثلة في الرئيس السيسي والجيش والناس اللي تبعت"، يقول محمد رشاد عمدة قرية كوم الرمل موجها الشكر لكل من ساهم في عودة العمال المصريين لذويهم بكرامة وفخر واعتزاز، موضحا أنهم بعد وصولهم من مطروح إلى بني سويف اتجهوا إلى المحافظة في بادئ الأمر حيث كان المحافظ في انتظارهم ومن ثم سيعودون إلى قريتهم.

وأكد رشاد لـ "الوطن"، أنه والأهالي يجلسون في انتظار أبناء القرية وسط حالة من السعادة، كما يؤكد أن الجميع يتقدم بالشكر للقيادة والجيش وخصوصا الرئيس الذي أولى اهتمامه بأبنائه، مشيرا إلى أنه لا يزال هناك مغتربين من القرية لم يعودوا لعدم وجود ثمن مواصلات عودتهم معهم، لكنهم يثقون بالقيادة السياسية.

وأشار عمدة كوم الرمل، إلى سعادة الأهالي بعودة أبنائهم قائلا: "الناس قاعدين بالأعلام وفي سعادة وفرحة وهناك شباب يستقلون الدرجات البخارية لرفع الأعلام عليها والاحتفال بذويهم الذين وصلوا المحافظة وفي طريقهم للقرية".