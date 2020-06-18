خطة جديدة من السكة الحديد والمترو لمواجهة كورونا

بدأت الهيئة القومية لسكك حديد مصر والشركة المصرية لإدارة وتشغيل وصيانة مترو الأنفاق، تنفيذ خطط تعقيم جديدة بالمحطات والقطارات، على أن تكون عمليات التعقيم والتطهير بالنسبة للقطارات قبل ساعات التشغيل اليومي، والمحطات ومكاتب الإداريين وصرافين التذاكر كل ساعتين، وإلزام كل العاملين المتعاملين مع الجمهور بارتداء الكمامات والقفازات الطبية، للوقاية من فيروس كورونا.

أعلنت الهيئة عن عقد ندوات توعوية للعاملين عن الفيروس وطرق انتشاره وكيفية مقاومته، وبث رسائل اذاعية في المحطات للتوعية من الفيروس، والتأكيد على ارتداء الكمامات.

وأكد المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد، أنّ هناك رقابة صارمة بالمحطات الرئيسية على مستوى الجمهورية، لمنع دخول أى راكب المحطات دون ارتداء الكمامات الطبية، مشيرا إلى أنّ الهيئة عملت على زيادة غرامة التدخين داخل عربات القطارات إلى 70 جنيها للقضاء على هذه الظاهرة نهائيا، موضحاً أن العمل يسير بخطوات ثابتة لتحقيق أكبر الخدمات المميزة لجمهور الركاب المسافرين.

وأشار رسلان، لـ"الوطن"، إلى أنّ الهيئة تواصل تنفيذ مشروعات تحديث المنظومة بشكل منتظم وطبيعي من حيث تحديث نظم كهربة الإشارات ونظم الاتصالات ونظم وحدة التحكم المركزي وتجديد القضبان وتحسين ورفع كفاءة المحطات وتحديث المزلقانات وتحويلها للعمل إلكترونيا، وإعادة تأهيل وصيانة وتشغيل الجرارات وتحديث أسطول عربات القطارات القديمة بأخرى جديدة، مؤكداً على أنه تم وصول نحو 50 جرارا جديداً حتى الآن.

من جهته، أكد المهندس علي الفضالي رئيس الشركة المصرية لإدارة وتشغيل وصيانة مترو الأنفاق، أنّ هناك متابعة لحظية لتنفيذ خطة تعقيم وتطهير القطارات والمحطات ومنافذ بيع التذاكر ومكاتب الإداريين، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، موضحاً أن العمل يسير بجميع المحطات بصورة منتظمة دون وجود أي معوقات تؤثر على حركة التشغيل.

وقال "الفضالي"، لـ"الوطن"، إنّ القطارات العاملة على الخطوط الثلاثة للمترو، تخضع لعمليات تعقيم وتطهير يوميا قبل انطلاق الرحلات، لافتا إلى أنّ غرفة العمليات المركزية تتابع حركة القطارات بالخطوط الثلاثة للمترو، للتأكد من عدم وجود أي معوقات تؤثر على حركة التشغيل، والشركة تعمل على تنفيذ حملات التعقيم والتطهير للقطارات والمحطات بصورة شبه يومية، للوقاية من تفشي فيروس كورونا.